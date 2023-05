Inconstante nas três primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, o Santos chega ao quarto duelo do torneio em um momento de desempenho mais estável e espera sair do Estádio El Teniente, na comuna chilena de Rancagua, onde enfrenta o Audax Italiano, como novo vice-líder do Grupo E. A partida, um confronto direto pela segunda colocação da chave, está marcada para as 21 horas desta quarta-feira e não terá a presença de nomes importantes do elenco alvinegro, caso de Lucas Lima e Dodi, poupados por desgaste físico.

O time do litoral paulista ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, segundo colocado por vantagem de 1 a 0 no saldo de gols. No encontro anterior entre as duas equipes, na Vila Belmiro, o placar final foi um empate sem gols. Derrotados por 1 a 0 pelo Newell’s Old Boys - líder do grupo com nove pontos -, os santistas só venceram o Blooming, por 1 a 0, na rodada de estreia.

Caso vença a equipe chilena, o Santos se coloca em uma situação mais confortável para buscar vaga direta nas oitavas de final, pois será mandante nas duas últimas rodadas, contra Newell’s Old Boys e Blooming. Na Sul-Americana, os segundos colocados de cada chave ao fim da primeira fase disputam a vaga nas oitavas em um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

O Santos empatou por 0 a 0 em seus dois últimos compromissos, diante de Bahia, na Copa do Brasil, e Palmeiras, no Brasileirão. Ambas as partidas foram disputadas na Vila Belmiro, mas a avaliação interna é de que o time está em evolução, pois não perde há quatro jogos. Antes dos empates, venceu o Bahia por 3 a 0 e o Vasco por 1 a 0, pelo Brasileiro.

Embora não tenha ficado satisfeito com o resultado, o técnico Odair Hellmann gostou da postura apresentada no clássico com os palmeirenses, especialmente em razão do favoritismo dos rivais. O fato de não sofrer gols há quatro jogos também é visto com animação, mas o setor ofensivo precisa melhorar. “Falta um pouco mais de calma, um pouco mais de contundência para transformar a estratégia em uma saída na frente no placar”, comentou Odair depois do duelo com o Palmeiras.

Odair Hellmann prepara o Santos para jogo decisivo pela Sul-Americana Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Há expectativa por mais qualidade no ataque por causa do retorno de Soteldo, que ficou afastado por quase um mês por causa de uma lesão muscular na coxa e foi desfalque nos últimos seis. Novamente à disposição, o atacante quase foi impedido de jogar por causa de uma falha de planejamento da diretoria santista.

Continua após a publicidade

Soteldo foi barrado ao desembarcar em Santiago, na noite de segunda-feira, pois, desde 2019, o Chile exige visto para a entrada de cidadãos venezuelanos. Sem o documento, ele ficou no aeroporto enquanto os companheiros foram para o hotel e só conseguiu a liberação após articulação do Santos junto ao governo chileno e à Federação Chilena de Futebol.

A delegação santista chegou ao Chile sem Lucas Braga, cortado por causa de uma concussão sofrida no clássico, e os poupados Lucas Lima e Dodi. A lista de baixas, que já tinha nomes como Mendoza e Sandry, fez o treinador incluir o atacante Wesley Patati, do sub-20, pela primeira vez entre os relacionados do profissional neste ano.

Desfalcado, o Santos terá de lidar com um adversário motivado e cheio de esperança. Apesar de ocupar apenas a décima colocação do Campeonato Chileno, o Audax Italiano vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Huachipato, vice-líder. A tendência é que o treinador Luca Marcogiuseppe repita a escalação utilizada durante o importante triunfo.

AUDAX ITALIANO X SANTOS