Santos contrata Paulo Turra, ex-Athletico-PR, para substituir Odair Hellmann

Um dia após demitir Odair Hellmann, a diretoria do Santos anunciou nesta sexta-feira o nome de Paulo Turra para comandar a equipe para a sequência da temporada. Ainda pouco experiente como treinador principal de times grandes, Turra tem 49 anos e estava comandando o Athletico-PR até a saída recente de Luiz Felipe Scolari, que ocupava a função de coordenador de futebol no clube de Curitiba.

Turra vai assumir o time santista, no CT Rei Pelé, neste sábado, véspera da partida com o Flamengo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O treinador ficou desempregado uma semana, desde que foi demitido pelo Athletico-PR na sexta-feira da semana passada. Turra foi dispensado na esteira da saída inesperada de Felipão, que aceitou proposta para ser técnico do Atlético-MG.

Paulo Turra comandou o Athletico até a saída de Felipão do cargo de diretor técnico. Foto: Washington Alves/Reuters

Turra estava acostumado a atuar como auxiliar de Felipão em diversos clubes, como Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. No Athletico-PR, repetiu o roteiro. Mas herdou o cargo de técnico quando Felipão foi promovido para exercer a função de diretor de futebol. Diante da saída de Felipão, a direção do time paranaense acabou decidindo também pela demissão de Turra.

No Athletico-PR, o técnico fez o seu melhor trabalho na função. Comandou a equipe na conquista do Campeonato Paranaense e deixou o time com aproveitamento de 73%. Como treinador principal, liderou diversos times medianos e pequenos nos últimos anos, desde 2009. Esteve à frente de equipes como Novo Hamburgo, Brusque, Operário-PR, Avaí e Caxias. Turra foi campeão da segunda divisão do Paranaense, com o Cianorte, em 2016. Como auxiliar técnico, participou da conquista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2018. Felipão era o treinador principal.

No Santos, Turra terá o maior desafio de sua carreira, mesmo menos experiente do que Odair Hellmann. O novo treinador santista vai precisar recuperar o moral do time, abalado por mais uma temporada irregular. A equipe não vence há nove jogos. Nesta sequência negativa, foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

O Brasileirão, portanto, será a única competição a ser disputada pelo Santos até o fim do ano. E a principal meta é recuperar a equipe na tabela. O Santos é o 13º colocado, com 13 pontos. E vem exibindo performances que mais aproximam o time da zona de rebaixamento do que da região superior da classificação geral. Felipão deu o aval para a contratação.

Na quarta-feira, a pressão da torcida aumentou, a ponto de gerar ainda mais problemas para o time da Baixada. Torcedores arremessaram objetos, sinalizadores e rojões em campo durante o clássico com o Corinthians, pelo Brasileirão, e o clube já foi punido, de forma liminar, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Não poderá receber torcedores, tanto como mandante quanto como visitante, nos próximos 30 dias.

A diretoria, que fazia esforço para manter Odair, acabou cedendo à pressão e anunciou a demissão do técnico no início da tarde de quinta-feira. Falcão, coordenador do Santos, vai ajeitar o time para a partida diante do Flamengo, no domingo, às 18h30.