Santos informa dívida de R$ 601 milhões e presidente admite camisa ‘feia’ em favor de patrocínios

O presidente do Santos, Andrés Rueda, apresentou uma planilha, em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira e publicada no Estadão nesta sexta, na qual aponta uma redução de R$ 92 milhões na dívida do clube entre dezembro de 2020, quando foi eleito, e dezembro de 2022, quando fechou o balanço. Segundo os cálculos divulgados pelo mandatário santista, o déficit caiu de R$ 391 milhões para R$ 299 milhões.

A soma bruta das dívidas de curto e longo prazo, no entanto, resultam em R$ 601 milhões, o que representa R$ 29 milhões a mais do que a mesma soma no retrato financeiro de dezembro de 2020. Para chegar ao resultado final deste ano, contudo, a contabilidade santista subtraiu o total de dívidas pelo total de ativos, que é de R$ 302 milhões, um aumento considerável, pois, no fim de 2020, o clube somava R$ 181 milhões em ativos.

Rueda também demonstrou que o Santos desembolsou R$ 188 milhões para pagar dívidas entre 2021 e 2022. Em seguida, explicou que o valor pago é maior que a redução da dívida por causa do desbalanceamento no fluxo de caixa. “A dívida é um ser vivo, você tem um valor no começo do mês. Se a receita é menor que a despesa, você acaba aumentando”, afirmou o presidente santista, que classifica a atual situação do clube como “administrável”.

Sem papas na língua, presidente do Santos comentou sobre a busca do clube por novos patrocinadores. Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

“Por que fica administrável? A gente aumentou os ativos. A nossa dívida, no passivo, ela teve o aumento porque, quando você contrata um jogador, você lança na contabilidade todos os salários que você tem de pagar nos três anos lá, faz uma dívida que você vai amortizando. Com isso daqui (Balanço), a situação financeira do clube é administrável, nosso problema é o fluxo de caixa. Todo mês, para fechar as contas, é um empurra daqui e empurra de lá”, disse.

ARRECADAÇÃO COM PATROCÍNIO

Durante a coletiva, Rueda foi questionado sobre a possibilidade de um acerto de patrocínio máster com a Blaze, site de apostas que tem Neymar como garoto propaganda, conforme vem sendo especulado nos últimos dias. Atualmente o Santos é patrocinado por outra empresa do ramo, a Pixbet. “Com a marca Santos, a gente é consultado por uma série de patrocinadores com interesse. Isso está sendo conversado. Neste momento, nosso patrocinador é a Pixbet”, respondeu.

Além da empresa de apostas, o Santos tem outros dez patrocinadores estampando seu uniforme. De acordo com o presidente, o apoio somado rende R$ 78 milhões ao clube. “Um exemplo é a nossa camisa, que tem R$ 78 milhões (em patrocínios), é uma das principais do Brasil. A camisa é feia? Pode dizer que é feia, que parece um abadá, mas vocês me desculpem, nós precisamos de dinheiro”, afirmou.

Confira os números do Balanço do Santos

DÍVIDAS

Curto prazo: R$ 313 milhões (dezembro 2020) / R$ 289 milhões (dezembro 2022)

Longo prazo: R$ 259 milhões (dezembro 2020) / R$ 312 milhões (dezembro 2022)

Total: R$ 572 milhões (dezembro 2020) / 601 milhões (dezembro 2022)

ATIVOS

Curto prazo: R$ 45 milhões (dezembro 2020) / R$ 114 milhões (dezembro 2022)

Longo prazo: R$ 135 milhões (dezembro 2020) / R$ 188 milhões (dezembro 2022)

Total: R$ 181 milhões (dezembro 2020) / R$ 302 milhões (dezembro 2022)

DIFERENÇA DA DÍVIDA: R$ 391 milhões (dezembro 2020) / R$ 299 milhões (dezembro 2022)