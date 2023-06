Santos x Blooming: onde assistir, horário e escalação das equipes

Paulo Turra inicia sua jornada na beirada do gramado com a camisa do Santos, nesta quinta-feira, em jogo que não vale nada. O time alvinegro enfrenta o Blooming, na Vila Belmiro, às 19 horas, as equipes já eliminadas no Grupo E dão adeus à Copa Sul-Americana. O treinador vai utilizar uma escalação reserva e ainda não definiu se escalará Ângelo, que vai para a Inglaterra até o fim de semana para fechar negócio com o Chelsea.

Pedindo paciência à revoltada torcida após 10 jogos sem vitórias e prometendo resgatar o futebol da equipe, Turra promete uma estreia para valer no domingo, em visita ao Cuiabá, pelo Brasileirão. Para encarar os bolivianos nesta quinta-feira, ele usará a escalação alternativa para ver como pode ajustar seu time ideal.

Santos x Blooming Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Santos.

: Santos. ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 30 de junho, quinta-feira.

: 30 de junho, quinta-feira. HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS - Vladimir; Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevyson; Camacho, Sandry e Lucas Barbosa; Ângelo (Lucas Braga), Miguelito e Deivid Washington. Técnico: Paulo Turra.

- Vladimir; Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevyson; Camacho, Sandry e Lucas Barbosa; Ângelo (Lucas Braga), Miguelito e Deivid Washington. Técnico: Paulo Turra. BLOOMING - Uraezaña; Latorre, Lacerda, Durán e Becerra; Figuera, Siles, Arismendi, Cuellar e Menacho; Rodríguez. Técnico: Carlos Bustos.

