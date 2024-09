Santos x Operário na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A um ponto do líder, e sem problemas de desfalques, o técnico Fábio Carille quer contar com “quilometragem” de seus jogadores mais experientes neste sábado, diante do Operário-PR, às 18h, na Vila Belmiro, para voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra os paranaenses, o treinador santista vai poder contar com a base que empatou com o Novorizontino na última rodada para voltar a vencer na competição. Com 50 pontos, um resultado positivo deixa a equipe no primeiro posto já que o rival de Novo Horizonte só entra em campo na segunda-feira, quando recebe a Ponte Preta.

Santos x Operário Foto: Arte/Estadão

Na parte intermediária da tabela, o Operário-PR ainda sonha em tentar uma vaga entre os quatro primeiros colocados na classificação. Com 39 pontos, o time paranaense aposta nos contra-ataques para tentar arrancar uma vitória fora de casa.

SANTOS X OPERÁRIO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 28/09/2024

28/09/2024 Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR SANTOS X NOVORIZONTINO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO-PR

OPERÁRIO-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, William Machado e Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Ronald. Técnico: Rafael Guanaes.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E OPERÁRIO-PR