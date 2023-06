O São Paulo goleou o Deportes Tolima nesta quinta-feira por 5 a 0, no Morumbi, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe tricolor construiu boa vantagem ainda no primeiro tempo e contou com verdadeiros golaços para sair vencedor. Assista aos gols e aos melhores momentos de São Paulo 5 x 0 Deportes Tolima: