O gol da vitória veio aos 14 minutos do primeiro tempo, com André Silva, que foi titular no lugar de Calleri. O placar poderia ter sido mais elástico, já que Nestor e Luciano perderam chances cara a cara com o goleiro do Dragão no segundo tempo.

Por conta da sequência de jogos que está por vir - com o Nacional-URU na quinta-feira pela Libertadores, Palmeiras no domingo e depois os uruguaios novamente na outra quinta -, Zubeldía não teve outra opção a não ser escalar um time com reservas no MorumBis.