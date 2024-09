São Paulo oficializa camisa polêmica como novo 3º uniforme da equipe

Lançada em agosto deste ano, a camisa comemorativa do São Paulo gerou polêmica entre os torcedores do clube pelo seu design. A peça foi considerada feia por muitos são-paulinos, que agora terão que ver o uniforme sendo usado dentro de campo pelos jogadores. Isso porque o Conselho Deliberativo do clube aprovou o uso da roupa comemorativa como novo 3º uniforme do São Paulo na temporada.

A novidade foi anunciada pelo presidente Júlio Casares em suas redes sociais, onde o dirigente comemorou e valorizou a decisão do conselho. Com o lema “Torcida Que Conduz”, a arte estampada no uniforme faz referência à festa que os tricolores fazem para receber os atletas nos dias dos jogos com a fumaça na cor vermelha.

Camisa polêmica lançada pelo São Paulo foi aprovado como novo 3º uniforme da equipe em 2024 Foto: Divulgação/São Paulo Futebol Clube

O Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube aprovou por imensa maioria, 91,09% dos votos, a terceira camisa. Agora, esse uniforme comemorativo pode ser utilizado em jogos oficiais. Dessa nova parceria com a New Balance, veio a ideia de homenagear o torcedor. É a primeira vez que a diretoria do nosso Tricolor faz tal homenagem. Nada mais justo", diz a publicação. A participação dos conselheiros nessa decisão foi necessária por conta do estatuto do clube. De acordo com o que está previsto no documento, as camisas de jogo que fogem dos padrões 1 e 2 do clube precisam da aprovação da comissão. "A torcida é quem nos leva aos lugares mais altos, para as conquistas. Essa é a torcida que conduz!", completa Casares.

Na época do lançamento, a torcida do São Paulo se pronunciou nas redes sociais para criticar a escolha do design produzido pela fornecedora New Balance. Adjetivos como “aberração”, “feia” e “medonha” foram repetidas em protesto ao lançamento da camisa.

Desta vez, não foi diferente. No post feito por Júlio Casares, são-paulinos voltaram a se posicionar sobre o novo 3º uniforme. “A ideia de homenagear a torcida é incrível. Porém, a camisa ficou feia”, escreveu um internauta. “Essa é uma das camisas mais feias da década”, diz outro.

Mas há quem defenda e tenha aprovado a escolha do Conselho Deliberativo do São Paulo. “Eu achei a camiseta feia por foto também, mas pessoalmente ela é linda. Comprei recentemente e estou apaixonada”, diz um comentário. “Comecei a gostar dela, camisa 3 é pra ser diferente mesmo. Logo compro uma”, defendeu outro torcedor.