São Paulo recebe Tolima pela Sul-Americana para voltar ao prumo e reencontrar caminho das vitórias

Os dois últimos jogos do São Paulo voltaram a colocar o torcedor tricolor em estado de alerta. Derrotas para Sport e Grêmio trouxeram a desconfiança de volta à atmosfera da equipe. Nesta quinta-feira, às 19h, o time do Morumbi mede forças com o Deportes Tolima e mira a liderança sossegada do Grupo D da Copa Sul-Americana e reencontrar o bom futebol que levou o time à sequência de 11 jogos de invencibilidade sob o comando de Dorival Júnior. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.

O técnico são-paulino costuma repetir que só a repetição do trabalho poderá aperfeiçoar a maneira como o time se posta em campo. Nem mesmo os resultados positivos permitiam ao São Paulo sonhar com voos mais altos na temporada. Não estava nos planos, porém, flertar com a eliminação após construir uma boa vantagem na Copa do Brasil. Em Porto Alegre, no domingo, a equipe tricolor largou na frente, mas erros individuais custaram caro e impôs uma virada ainda no primeiro tempo.

“A avaliação do trabalho deve buscar a essência do que está acontecendo. Nós temos de tentar mostrar ao público o que se passa em cada clube. O público quer entender o que é o futebol, quais os movimentos da equipe. Para mim, foram duas derrotas em que se nota um time que sabe o que quer em campo, tendo algumas dificuldades naturais, mas não vejo como uma situação desesperadora, precisamos de tranquilidade e equilíbrio”, afirmou Dorival.

Luciano deve ser titular no duelo desta quinta no Morumbi. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O São Paulo lidera o Grupo D, com 10 pontos, seguido de perto pelo argentino Tigre, que soma os mesmos 10, mas tem desvantagem no saldo de gols (6 a 3). As duas equipes ainda se enfrentam na rodada derradeira para definir quem avança às oitavas de final e quem terá de passar antes pelos playoffs com os terceiros colocados das chaves da Libertadores.

O Tolima aposta suas últimas fichas no jogo com o São Paulo. Qualquer resultado diferente da vitória, antecipará a despedida dos colombianos do torneio. Nos últimos cinco compromissos, o Tolima empatou quatro e ganhou apenas um. A invencibilidade, sem tantas glórias, deixou o time fora da fase decisiva do Campeonato Colombiano, terminando o Apertura na modesta 13ª posição.

Em campo, Dorival deve contar com o retorno do meia Rodrigo Nestor, que ficou fora dos últimos jogos por causa de problemas musculares. Há dúvidas também se Calleri será poupado, dando lugar a Marcos Paulo, e se Alisson retoma a titularidade pela ponta.

SÃO PAULO x DEPORTES TOLIMA