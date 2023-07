São Paulo negocia a contratação de James Rodríguez sem a ajuda de investidores

O São Paulo negocia a contratação do astro colombiano James Rodríguez. O Estadão apurou que a proposta apresentada para o jogador foi de dois anos de contrato e que o clube paulista não irá contar com a ajuda de investidores para pagar os salários do atleta, diferentemente de como fez com Daniel Alves, em 2019. O negócio está em andamento e tem até o dia 2 de agosto para ser concretizado, quando fecha a janela de transferências.

O meia-atacante de 32 anos está sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano. Em 23 partidas pela equipe grega, James fez cinco gols e deu seis assistências. Em 2022, o Botafogo chegou a oferecer uma proposta para o jogador colombiano, mas ela acabou sendo recusada. James sempre deixou claro o seu desejo de continuar atuando na Europa, mas não recebeu ofertas de clubes europeus até o momento.

Caso o negócio com James se concretize, o São Paulo vai fazer a quinta contratação de um medalhão com um currículo de peso no futebol internacional. Em 2019, o clube trouxe Daniel Alves e o lateral-direito espanhol Juanfran. Ambos os jogadores decepcionaram e o tricolor paulista mantém, ainda, uma dívida de R$ 20,4 milhões com Dani Alves, atualmente preso na Espanha sob a acusação de estupro. Do elenco, o titular Rafinha, de 37 anos, e Alexandre Pato, de 33, tiveram sucesso no Bayern e no Milan, respectivamente, mas não são as principais referências da equipe. Pato também acertou contrato por produtividade. O presidente Julio Casares não revelou as bases da negociação.

James Rodriguez foi um dos craques da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, teve passagens por Real Madrid e Bayern. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Revelado pelo Banfield, da Argentina, James Rodríguez despontou mundialmente na Copa de 2014, no Brasil, quando ajudou a Colômbia a chegar nas quartas de final do torneio, sendo eliminada pela seleção brasileira. Logo após o Mundial, ele foi contratado pelo Real Madrid junto ao Monaco por 80 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação da época). Sem brilhar no time espanhol, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde teve atuações discretas. O atleta passou ainda por Everton, da Inglaterra, e Al-Rayyan, do Catar, antes de jogar na Grécia.

O longo histórico de lesões de James não deve colocar a contratação em xeque, mas é um ponto a ser observado pela diretoria do São Paulo. De 2020 para cá, o jogador ficou fora de ação 11 vezes por estar machucado. A maioria das contusões sofridas pelo colombiano são musculares, especialmente na panturrilha. O Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do clube conviveu com uma série de jogadores lesionados ao longo das últimas duas temporadas. O time brasileiro também não quer ser base até que o jogador consiga um clube na Europa para atuar.

No São Paulo, James chegaria para disputar posição com Luciano, Alisson e Wellington Rato. O colombiano se destacou no Porto e na seleção de seu país jogando aberto, tanto pela esquerda quanto pela direita. Porém, vem atuando mais centralizado ao longo dos últimos anos. Com a ausência de Luciano para o confronto de volta com o Corinthians pela Copa do Brasil, no dia 16 de agosto, o jogador poderia ser a grande novidade da equipe de Dorival Júnior, que precisa reverter o placar de 2 a 1 para ir à final. Mas essa possibilidade de chegar e jogar é muito difícil.