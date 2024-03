O que o São Paulo precisa fazer para se classificar às quartas do Paulistão? Veja cenários

O São Paulo chega na última rodada do Campeonato Paulista ainda sem vaga garantida nas quartas de final. Após faturar o título da Supercopa do Brasil, o time comandado por Thiago Carpini botou o pé no freio e, apesar de estar em uma situação relativamente confortável, corre o risco de se juntar ao rival Corinthians entre os eliminados na fase de grupos do Estadual. O último compromisso do tricolor paulista nesta etapa será no domingo, diante do Ituano, fora de casa, às 16h.

PUBLICIDADE A equipe são-paulina está na liderança do Grupo D, com os mesmos 19 pontos do Novorizontino, mas com melhor saldo de gols (7 contra 4). O Novorizontino também está na briga pela classificação e aparece em terceiro na chave, com 18. O Botafogo de Ribeirão Preto tem apenas 12 pontos e já não tem mais chances de avançar. Nesta etapa, os times enfrentam os adversários de outros grupos. Para avançar sem depender de ninguém, o São Paulo precisa de uma vitória simples diante do Ituano. O time tem apenas uma vitória nas últimas seis partidas e vai precisar melhorar o aproveitamento para não passar sustos. Em caso de empate, a equipe tricolor vai precisar torcer para que Novorizontino e São Bernardo tropecem diante de Portuguesa e Mirassol, respectivamente.

Thiago Carpini tem missão de classificar São Paulo às quartas do Paulistão. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Se o São Paulo for derrotado pelo Ituano, algo que não acontece há seis anos, no Paulistão de 2018, o time do Morumbi vai precisar torcer para Novorizontino e São Bernardo não vençam seus confrontos. Caso somente a equipe de Novo Horizonte vença, o adversário do ABC pode até empatar seu duelo com a Portuguesa que não ultrapassa o São Paulo por ter saldo inferior (7 contra 3).

Todos os jogos envolvendo a classificação no Grupo D acontecem às 16h de domingo. Dos três times que disputam as duas vagas na chave, somente o Novorizontino jogará em casa. Quem avançar na primeira colocação tem a vantagem de disputar a partida única das quartas de final como mandante.