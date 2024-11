Wendell no São Paulo: clube mira reforços nas laterais e admite negociar Nestor e Galoppo

O São Paulo ainda precisa garantir vaga na Libertadores 2025, mas já começou movimentação para a janela de transferências. O presidente Julio Casares adiantou alguns dos interesses do clube, em conversa com a imprensa, nesta segunda-feira, 18. O principal nome citado é Wendell, lateral-esquerdo do Porto.

PUBLICIDADE Com contrato até o meio do ano, o jogador é visto como peça para substituir Wellington, que irá para o Southampton, da Inglaterra, ao final da temporada. Casares liderou a delegação da seleção brasileira na Copa América e conheceu Wendell durante a competição. Segundo o presidente, há interesse do atleta por jogar no São Paulo. No final desta temporada, o norte-irlandês Jamal Lewis foi testado na posição, mas não correspondeu às expectativas. Houve rumores sobre Marcelo, ex-Fluminense, fechar com o clube, mas isso se confirmou.

Wendell integrou o grupo da seleção brasileira na Copa América; com passagem pelo Bayer Leverkusen, o lateral hoje defende o Porto. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

“O Wendell eu sempre gostei, toda a nossa comissão gosta, nossa diretoria. Eu o conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com nosso goleiro Rafael também, são amigos. Eu senti que ali, se vier para o Brasil, tem muito interesse em vir para o São Paulo”, afirmou Casares.

O presidente são-paulino adotou o mesmo modelo de negociação realizado com o meia-atacante Lucas Moura para tentar convencer Wendell a retornar ao Brasil. Depois de manifestar interesse em permanecer na Europa, o jogador já está mudando de ideia, o que anima o clube do MorumBis.

Mas Casares pede cautela. “Agora é aquela coisa, o futebol é dinâmico. De repente, se ele tiver alguma proposta de outro centro da Europa, para continuar por lá, vai pesar bastante na decisão”, admitiu o presidente. “Nós estamos conversando, a conversa não chegou em um ponto maduro de proposta, mas estamos conversando no sentido de ele falar com a família, mesmo processo que ocorreu com o Lucas”, revelou.

Na lateral-direita, também deve haver contratação. Casares não revelou nomes e justificou que é por causa de os clubes estarem envolvidos em briga para não cair e classificar à Libertadores, dando a entender que os atletas procurados pela posição estão no mercado nacional.

Publicidade

A contratação para o lado direito será feita mesmo que o São Paulo renove com Rafinha. O elenco ainda conta com Igor Vinícius e o jovem Moreira para a posição. Outra renovação que ainda será discutida é a do volante Luiz Gustavo.

“Nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada nós vamos ter tranquilidade, e eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor a situação. São dois baitas jogadores. O Rafinha tem uma história, foi campeão aqui. Era um sonho dele. O Luiz nem tem o que dizer também. Então nós estamos aguardando. Mas a nossa expectativa é que a gente avance do tempo certo. Nós vamos conversar após a última rodada”, projeta Casares.

Outra novidade deve vir para o meio de campo. Casares ainda quer um jogador que atue como um meia de articulação. “Talvez o meia criativo, tentamos que fosse o James. Não deu certo, né? Uma pessoa que tenha qualidade, que tenha desenvolvimento esportivo de alta performance. Esse é o nosso sonho”, revelou.

Saída de Nestor e futuro de Galoppo em jogo

Autor de um dos gols da final da Copa do Brasil 2023, Rodrigo Nestor vive em baixa no São Paulo e desperta interesse do Bahia, de Rogério Ceni. O clube baiano deve formalizar uma proposta pelo meia em breve. “O Nestor foi fundamental. Mas eu sempre brinco que os meninos de Cotia devem voar. Eles devem ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar. Desde que seja boa para o futuro” disse Casares, que negou já haver uma proposta oficial.

PUBLICIDADE Contratação mais cara da história do São Paulo, por R$32 milhões, Galoppo também é um nome em pauta. O argentino nunca rendeu o esperado no clube. No começo de 2023, o meia sofreu uma lesão grave no joelho, o que dificultou a sequência. Em 2024, ele entrou em campo apenas 28 vezes. “É um grande atleta, comprometido e talentoso. Mas entre ele ser titular ou entrar, ou não, é uma questão da autonomia do técnico. Ele é um grande atleta”, comentou Casares sobre o aproveitamento de Galoppo. Já sobre um negócio, o presidente confirmou que pode vender o jogador “se vierem propostas”. Enquanto os reforços e as saídas estão apenas no planejamento, o técnico Luis Zubeldía vai armando a equipe para importante visita ao Red Bull Bragantino, na quarta-feira, 20, às 16h30, que pode deixar a vaga à pré-Libertadores encaminhada. Além do triunfo, o time teria de torcer por empates de Cruzeiro e Bahia na rodada, diante dos arquirrivais Corinthians e Palmeiras, respectivamente.