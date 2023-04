São Paulo x Puerto Cabello: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo enfrenta nesta terça-feira, às 21h30, a Academia Puerto Cabello pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe de Rogério Ceni divide a liderança do Grupo D com o colombiano Deportes Tolima, com três pontos. Já o time venezuelano compartilha a lanterna com o argentino Tigre.

O Puerto Cabello tem apenas 12 anos de fundação e possui sua sede em cidade homônima, no Estado de Carabobo. Pelo Campeonato Venezuelano, faz ótima campanha e lidera o torneio com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Deportivo Táchira. Será a primeira vez que o time sairá de seu país para um jogo internacional.

SÃO PAULO x ACADEMIA PUERTO CABELLO

DATA : 18/04/2023 (terça-feira).

: 18/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi.

: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. TORNEIO: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos - 2ª rodada.

São Paulo e Puerto Cabello medem forças nesta terça no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Diego Costa, Arboleda e Beraldo (Alan Franco); Rafinha, Méndez, Nestor, Wellington Rato e Michel Araújo; Alisson (Caio Paulista), Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Beraldo (Alan Franco); Rafinha, Méndez, Nestor, Wellington Rato e Michel Araújo; Alisson (Caio Paulista), Calleri. : Rogério Ceni. ACADEMIA PUERTO CABELLO: Romero; Gómez, Rivero, Peraza, Granados; Iliya, Cedeño; Danny Pérez, Figueroa, Stephens e Hernández. Técnico: Noel Sanvicente.

ÚLTIMOS RESULTADOS