Secretário de Esporte do Uruguai afirma que Izquierdo teve arritmia cardíaca detectada em 2014

O secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, revelou que o jogador zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, teve uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. O atleta colombiano sofreu um mal súbito durante partida contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores na última quinta-feira, 22.

A revelação feita por Bauzá aconteceu durante uma entrevista para o programa “Minuto 1″, da rádio uruguaia Carve Deportiva. Segundo a autoridade, Izquierdo fez exames quando ainda tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro.

Izquierdo foi atendido pela ambulância no gramado do MorumBis Foto: Nelson Almeida/NELSON ALMEIDA

Há dez anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", diz Bauzá. Os exames foram feitos na época através do programa 'Gol para o Futuro', responsável por atender atletas das divisões de base dos clubes do Uruguai desde 2009. O secretário, porém, ressaltou que a detecção de uma arritmia não impede que o atleta pratique o futebol profissional.

“Há que se controlar, e estamos seguros que os médicos dos diferentes clubes por onde ele passou controlaram isso”, completa.

Internado desde a noite de quinta, o zagueiro segue em estado delicado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim médico do hospital, Izquierdo chegou a sofrer uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital.

O colombiano caiu apagado no gramado do MorumBis aos 39 minutos do segundo tempo, em partida que o tricolor paulista venceu por 2x0 e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Na primeira partida após o incidente, diante do Vitória, atletas do São Paulo entraram em campo com uma camisa em homenagem ao jogador e desejando forças para sua recuperação.