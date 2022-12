Seedorf manifesta torcida por Messi na final da Copa: ‘Faz jogadas incríveis’

O ex-jogador Clarence Seedorf manifestou, nesta quinta-feira, a sua preferência pelo futebol de Messi na final da Copa do Mundo do Catar entre Argentina e França, que acontece neste domingo, em Doha. De acordo com o meio-campo, o craque do Paris Saint-Germain tem um algo a mais em comparação com Kylian Mbappé, expoente francês neste torneio. “Se os deuses do futebol existem, será lindo ver Messi ganhar. Faz jogadas incríveis”, afirmou.

As declarações de Seedorf aconteceram após um evento em Doha que reuniu diversos ex-jogadores. Na conversa com jornalistas, ele não apontou um favorito e falou que a decisão vai ser representada por duas grandes seleções do cenário internacional.

O atacante Lionel Messi celebra a vitória da Argentina contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Foto: Natacha Pisarenko/AP

Com a experiência de ter disputado a Copa do Mundo da França, em 98, ele classificou o craque argentino como mais versátil e com um grande poder de liderança para comandar a seleção argentina na competição.

“Embora seja muito bom o que (Mbappé) vem fazendo com sua idade, Messi demonstrou que sabe decidir as partidas com jogadas incríveis. A qualquer distância do gol, pode tomar decisões com as quais muda a confronto”, disse Seedorf.

Companheiros de clube no PSG, Mbappé e Messi chegam nesta decisão de Copa empatados na artilharia do torneio com cinco gols. A diferença entre as duas seleções também foi questionada ao ex-atleta que defendeu, ao longo de sua carreira, clubes como Ajax, Real Madrid, Inter de Milão, Milan e tendo ainda uma breve passagem pelo Botafogo.

“A França é uma equipe mais consolidada e que contou com a entrada de jovens valores. É uma seleção que está com a confiança em alta. Já a Argentina é um time que mostrou uma união muito grande e, obviamente, tem o Messi.”

Com dois títulos mundiais, França e Argentina buscam o tricampeonato em Copas do Mundo. A partida, que vale o título, vai ser disputada neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.