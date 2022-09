Seleção da Rússia ignora suspensões de Fifa e Uefa e anuncia dois amistosos

A federação de futebol da Rússia anunciou nesta quarta-feira dois amistosos para os próximos meses. Serão os primeiros jogos da seleção masculina de futebol do país desde as punições aplicadas pela Fifa e pela Uefa como retaliação pela invasão à Ucrânia, em fevereiro deste ano.

Os russos vão enfrentar o Quirguistão no dia 24 deste mês, praticamente sete meses após as suspensões aplicadas pelas duas entidades. O jogo está marcado para a cidade de Bishek, capital do Quirguistão. O duelo com o Irã será em novembro, também fora de casa, em data ainda a ser definida. A federação russa pretende anunciar mais um amistoso nos próximos dias.

O último jogo da seleção masculina da Rússia foi contra a Croácia em novembro de 2021.

“A comissão técnica da seleção russa está feliz por ter a oportunidade de unir o grupo novamente para um período de treino completo para os jogos. Nos próximos dias, vamos anunciar uma lista grande de jogadores convocados para estas partidas”, afirmou o técnico russo, Valery Karpin.

A seleção russa não disputa uma partida oficial desde 14 de novembro do ano passado. Na ocasião, perdeu para a Croácia por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar. E caiu para a repescagem, quando enfrentariam a Polônia. Mas o jogo não foi disputado por causa da suspensão ao time russo, em decorrência da guerra.

A equipe russa foi excluída das Eliminatórias da Copa e também da Liga das Nações da Uefa. Os russos também poderiam ter entrado em campo nos meses de junho e setembro deste ano, em Datas Fifa, porém foram impedidos devido à suspensão, que se estendeu também aos clubes do país na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.