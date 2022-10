Bola de Ouro: sem Messi e Neymar, Benzema é o favorito para ganhar o prêmio

O francês Karim Benzema é o favorito a ganhar nesta segunda-feira a Bola de Ouro, um dos prêmios mais importantes do futebol mundial. A cerimônia será em Paris e o atacante do Real Madrid não vai ter a concorrência do maior vencedor do troféu concedido pela revista France Football. Este ano, pela primeira vez desde 2005, Lionel Messi não está entre os 30 indicados. O argentino tem sete bolas de ouro em sua coleção.

Benzema é o mais cotado por seu grande desempenho na temporada 2021/2022 – até a edição passada, a premiação levada em conta a performance durante o ano civil. Ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, competições em que o Real Madrid foi campeão. A cerimônia está marcada para começar 15h30.

Leia também Com gol de Salah, Liverpool surpreende e derrota o City; Arsenal lidera

Com sete bolas de ouro, Lionel Messi é o maior vencedor da história da premiação. É a primeira vez, desde 2005, que o atacante argentino não fica entre os 30 concorrentes. Foto: Franck Fife/AFP

Se confirmar o favoritismo, ele se tornará o primeiro francês a levar para casa a Bola de Ouro desde Zinedine Zidane em 1998. E o segundo a quebrar a hegemonia da dupla Messi/Cristiano Ronaldo, iniciada em 2008 – o português ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017; o argentino em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. O primeiro a desbancar a dupla foi croata Modric, em 2018.

Três brasileiros estão entre os postulantes ao prêmio: Vinícius Júnior, do Real Madrid; Casemiro, hoje no Manchester United, mas que disputou a temporada passada pelo Real; e Fabinho, do Liverpool. Neymar também não está no páreo.

Com chances menores, mas também cotados para faturar o prêmio principal estão outro francês, Mbappé, e o polonês Lewandowski. Atualmente atacante do Barcelona, Lewandowski não esconde a frustração pelo cancelamento do prêmio em 2020, quando era superfavorito, por causa da pandemia. Tanto que trata a cerimônia desta segunda com ironia. “Karim é um dos favoritos (para ganhar o prêmio). Desde que não cancelem a cerimônia”, debochou o atacante na semana passada.

Ainda serão distribuídos outros prêmios. O Troféu Lev Yashin, para o melhor goleiro, tem dois brasileiros, Alisson e Ederson, concorrendo. Ambos estarão com o Brasil na Copa do Mundo. A espanhola Alexia Putellas é a maior candidata ao prêmio de melhor jogadora. E pela primeira vez será atribuído o Prêmio Sócrates, em homenagem ao craque brasileiro, para jogadores comprometidos com projetos sociais e de caridade.

Criado em 1956 pela publicação francesa, o Bola de Ouro não tem atualmente ligação com o The Best, da Fifa, que coroa o melhor jogador do mundo. Os dois prêmios estiveram unificados entre 2010 e 2015, mas desde o ano seguinte estão caminhando separadamente.

O evento acontece nesta segunda-feira, em Paris, a partir das 15h30 (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida pelo canal SporTV.

Bola de Ouro: confira os candidatos ao prêmio masculino

Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid, zagueiro)

Bernardo Silva (POR, Manchester City, meia)

Casemiro (BRA, Real Madrid, volante)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig, meia)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, atacante)

Darwin Núñez (URU, Liverpool, atacante)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus, atacante)

Erling Haaland (NOR, Manchester City, atacante)

Fabinho (BRA, Liverpool, volante)

Harry Kane (ING, Tottenham, atacante)

Continua após a publicidade

Heung-Min Son (COR, Tottenham, atacante)

João Cancelo (POR, Manchester City, lateral-direito)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern de Munique, volante)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City, meia)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, atacante)

Luis Díaz (COL, Liverpool, atacante)

Luka Modric (CRO, Real Madrid, meia)

Mike Maignan (FRA, Milan, goleiro)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool, atacante)

Phil Foden (ING, Manchester City, atacante)

Rafael Leão (POR, Milan, atacante)

Riyad Mahrez (ARG, Manchester City, meia)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)

Sadio Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)

Sébastien Haller (COS, Borussia Dortmund, atacante)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool, lateral-direito)

Vinicius Junior (BRA, Real Madrid, atacante)

Virgil van Dijk (HOL, Liverpool, zagueiro)

Continua após a publicidade

Bola de Ouro: confira as candidatas ao prêmio feminino

Ada Hegerberg (NOR, Lyon, atacante)

Aitana Bonmati (ESP, Barcelona, meia)

Alex Morgan (EUA, San Diego Wave, atacante)

Alexandra Popp (ALE, Wolfsburg, atacante)

Alexia Putellas (ESP, Barcelona, atacante)

Asisat Oshoala (NIG, Barcelona, atacante)

Beth Mead (ING, Arsenal, atacante)

Catarina Macario (BRA/EUA, Lyon, atacante)

Christiane Endler (CHI, Lyon, goleira)

Fridolina Rölfo (ALE, Barcelona, meia)

Kadidiatou Diani (FRA, PSG, atacante)

Lena Oberdörf (ALE, Wolfsburg, meia)

Lucy Bronze (ING, Barcelona, lateral)

Marie-Antoinette Katoto (FRA, PSG, atacante)

Millie Bright (ING, Chelsea, zagueira)

Sam Kerr (AUS, Chelsea, atacante)

Selma Bacha (FRA, Lyon, lateral)

Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit, atacante)

Vivianne Miedema (HOL, Arsenal, atacante)

Continua após a publicidade

Wendie Renard (FRA, Lyon, zagueira)