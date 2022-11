Sérvia anuncia convocados e Vlahovic, machucado, entra na lista para a Copa do Mundo

Publicidade

Adversário da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, a Sérvia anunciou nesta sexta-feira a lista dos 26 jogadores que vão disputar a competição. Na convocação feita pelo técnico Dragan Stojkovic, o destaque foi a inclusão de Vlahovic, que ficou fora dos últimos quatro jogos da Juventus por conta de um problema na virilha.

O atacante não entra em campo desde que a sua equipe foi eliminada na Liga dos Campeões ao ser derrotada pelo Benfica, no dia 25 de outubro. O treinador, no entanto, está condicionado a esperar pela recuperação de seu atleta em meio à disputa do torneio.

Nesta relação, o técnico sérvio vai contar com nomes importantes no setor ofensivo como Mitrovic, do Fulham, Jovic, da Fiorentina, e Tadic, do Ajax. O destaque nesta lista fica por conta de Mitrovic, que já marcou nove vezes no Campeonato Inglês.

Vlahovic, convocado para defender a Sérvia, foi desfalque da Juventus nos últimos jogos por lesão na virilha. Foto: Andrej Isakovic/AFP

A Sérvia foi a última equipe do Grupo G a anunciar a lista de convocados. Camarões e Suíça já divulgaram a relação com os atletas escolhidos nesta semana. O Grupo G inicia a sua participação na competição do Catar no dia 24 de novembro.

Após estrear contra os sérvios, a seleção brasileira enfrenta os suíços na segunda rodada, no dia 28, enquanto a Sérvia encara Camarões. A partida que encerra a fase de grupos, o Brasil joga com os africanos enquanto suíços e sérvios se enfrentam pela terceira rodada.

Confira a lista de convocados da Sérvia para a Copa do Mundo

Goleiros: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino).

Defensores: Stefan Mitrovic (Red Star Belgrade), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Warsaw), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha), Srdan Babic (Almería.

Meio-campistas: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona.

Atacantes: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).