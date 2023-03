Shakira diz que seu filho com Piqué sugeriu parceria com Bizarrap que originou hit sobre ex-jogador

O hit de Shakira Music Sessions Vol. 53 nem sequer existiria se não fosse o seu filho com Piqué, Milan, conforme afirmou a própria cantora em entrevista à Jimmy Fallon em participação no The Tonight Show da última sexta-feira, 10. A colombiana contou como o filho mais velho do ex-casal deu a ideia para parceria com o DJ argentino Bizarrap. Segundo Shakira, Milan, de 10 anos, mandou uma mensagem de voz para a mãe e falou que a música seria topo das paradas se a parceria acontecesse. O DJ contou que mandou mensagem para a cantora pela DM e ela respondeu cerca de dois meses depois.

“Eu ouço tudo que eles (filhos de Shakira) falam, porque eles têm bom gosto. Eles têm ideias para vídeos. E o Milan também é músico, ele tem um ótimo ouvido, um bom gosto, e ele é um fã do Biza. Ele me falou ‘mamãe, você tem que fazer uma parceria com o Bizarrap, você precisa fazer uma música com ele, porque vocês vão ser o número 1’.” ,contou a artista no programa de Jimmy Fallon.

Shakira ainda afirmou que Milan entrou em contato direto com o agente da cantora para insistir na parceria com o DJ. “Ele mandou uma mensagem de voz para o meu agente, Jaime. Ele disse ‘Jaime, você precisa juntar a minha mãe com o Bizarrap numa música porque eles vão ser número um’. E ele estava certo.”, contou a artista.

Já para Bizarrap, chegar até Shakira foi de um modo inusitado. “Eu estava pensando em uma parceria com a Shakira, mas eu não sabia como chegar até ela, porque ela é a Shakira!”, brincou durante entrevista. “Mas na época, acho que era julho de 2022, eu tinha a música número 1 no mundo com Quevedo, um artista espanhol. E eu pensei ‘Esse é o momento para mandar uma DM para ela.’”, revelou. Shakira, no entanto, levou dois meses para responder a mensagem. “Foi em agosto, eu lembro porque foi no meu aniversário e eu estava no estúdio. Ai comecei o dia do meu aniversário com a Shakira cantando feliz aniversário.”, relembrou o argentino.

Com o hit Music Sessions Vol. 53, que conta sobre a traição do ex-jogador Gerard Piqué, Shakira quebrou 14 recordes, incluindo música latina mais ouvida no Spotify no período de 24 horas, tendo somado mais de 14 milhões de execuções, e música de origem latina com mais visualizações no YouTube em um dia, com mais de 63 milhões.

