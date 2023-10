Slimani, Samaris e Jesé: entenda a estratégia do Coritiba para fugir do Z-4 com atletas de renome

O Coritiba está traçando uma temporada para esquecer dentro das quatro linhas: eliminado nas quartas de final do Paranaense, na terceira fase da Copa do Brasil e ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro. No campo dos negócios, porém, a equipe do Alto da Glória tem conquistado destaque ao se transformar em SAF (Sociedade Anônima de Futebol) e apostar na contratação de jogadores de renome internacional para tentar salvar 2023.

Na janela de transferências de julho, o Coritiba foi agressivo no mercado e buscou a aquisição de Islam Slimani, da Argélia, Andreas Samaris, da Grécia, e Jesé Rodríguez, da Espanha. O argelino tem 35 anos, fez sucesso no inglês Leicester, no Sporting, onde aprendeu português, e estava no Anderlecht antes de se mudar para a capital paranaense. Pela sua seleção, o atacante disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, tendo anotado dois gols e chegando às oitavas de final.

Fluente na nossa língua, o volante Samaris, 34, teve importante passagem no português Benfica entre 2014 e 2021. Na última temporada, atuou no modesto Rio Ave. Ele é mais um que esteve em terras brasileiras para a disputa da Copa de 2014. Na ocasião, a seleção grega caiu nas oitavas, nos pênaltis, diante da Costa Rica.

Samaris é grego, defendeu sua seleção e é fluente em português. Foto: Gabriel Thá/ CFC

O nome de Jesé Rodríguez pode não soar tão conhecido para o público brasileiro, mas o espanhol foi formado nas categorias de base do Real Madrid e vestiu a camisa do Paris Saint-Germain, mas uma grave lesão no joelho e seu desempenho após a recuperação o fez rodar por equipes médias da Europa até chegar à Sampdoria, que acabou rebaixada para a Série B na Itália na temporada passada. Aos 30 anos, o atacante canário é mais uma esperança para fazer o futebol do Coritiba emergir na reta final do Brasileirão para terminar o ano de forma digna.

Jesé Rodríguez foi uma grande promessa do Real Madrid, mas não conseguiu corresponder as expectivas. Foto: Gabriel Thá/ CFC

“A nossa prioridade são os resultados esportivos, mas sabemos que os atletas são ativos importantes para incrementar os planos de sócio-torcedor, venda de camisas, lançamentos de produtos oficiais e globalização da marca e do clube”, explicou Carlos Amodeo, CEO da SAF do Coritiba, ao Estadão.

Continua após a publicidade

Com a camisa do Coritiba, Slimani já atuou em quatro partidas, todas como titular, e balançou as redes duas vezes: na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, e no triunfo sobre o rival Athletico-PR, por 2 a 0. Samaris não tem o mesmo status de titular absoluto, mas esteve em campo em três dos últimos quatro jogos. Jesé jogou por cerca de 30 minutos na goleada sofrida diante do Vasco, por 5 a 1, e pouco pôde fazer para evitar o resultado desastroso. Nos mais recentes compromissos, tem esquentado o banco de reservas.

Slimani marcou um dos gols do Coritiba sobre o Athletico-PR. Foto: Gabriel Thá/ CFC

“Todas as movimentações foram feitas de acordo com o planejamento financeiro do Coritiba. A SAF planeja seguir rigorosamente o orçamento econômico para não entrar em um ciclo vicioso que, infelizmente, estamos acostumados a ver no futebol brasileiro. Os três jogadores tinham grande admiração pelo futebol brasileiro, gostaram dos pilares que apresentamos sobre o projeto do Coritiba, o que foi um facilitador para o desfecho positivo das negociações”, contou Amodeo.

Questionado pela reportagem do Estadão sobre uma eventual participação do apresentador e empresário Roberto Justus no planejamento de contratação, o Coritiba esclareceu que Justus é sócio minoritário da Treecorp, empresa que adquiriu 90% da SAF do clube, e não tem atuação nessas questões do dia a dia do clube.

Além de Slimani, Jesé e Samaris, o Coritiba conta, em seu elenco, com outros três atletas estrangeiros. O mais conhecido do público é o chileno Benjamín Kuscevic, que teve passagem pelo Palmeiras. O zagueiro tem as companhias do meia argentino Marcelino Moreno e do volante colombiano Sebastián Gómez.

O Coritiba entra em campo neste domingo, às 18h30, para medir forças com o Atlético-MG, na Arena MRV. O time do Alto da Glória busca sua quinta vitória no Brasileirão para criar novo ânimo da luta contra o rebaixamento. Na tabela, o time figura na última posição e está obrigado a emendar vitórias para não voltar à Série B.

“(Slimani, Samaris e Jesé) São jogadores que deixaram sua marca por onde passaram, que se mostraram empolgados em vir para cá por causa da atratividade do projeto e da abertura de um novo mercado para eles. O trabalho no Coritiba envolve objetivos estabelecidos em curto, médio e longo prazo. Estamos em uma situação desfavorável, mas independente do que acontecer ao fim da temporada, temos um cronograma estruturado para transformar o clube, elevar o patamar desportivo do Coritiba nos próximos anos”, afirmou Amodeo.