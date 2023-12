Suárez é anunciado pelo Inter Miami e vai jogar ao lado de Messi; veja quando uruguaio deve estrear

O uruguaio Luis Suárez assinou contrato com o Inter Miami e vai voltar a jogar ao lado do argentino Lionel Messi, com quem teve grande desempenho no Barcelona. O clube anunciou o jogador oficialmente nesta sexta-feira, dia 22. Conforme o jornal espanhol Marca noticiou, o contrato com o clube dos Estados Unidos tem validade de dois anos. Além de Messi, Suárez vai se reencontrar com Sergio Busquets e Jordi Alba, também seus companheiros na época da equipe catalã, pela qual atuou de 2014 a 2020. Juntos, os quatro conquistaram a LaLiga quatro vezes em cinco temporadas, além de uma Champions League, quatro Copas do Rey, uma Supercopa da Espanha, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes da Fifa.

“Estou muito feliz e animado para encarar esse novo desafio com o Inter Miami. Mal posso esperar para começar e estou pronto para trabalhar para tornar realidade o sonho de conquistar mais títulos com este grande clube. Estou otimista sobre o que podemos alcançar juntos com a nossa ambição partilhada”, disse Suárez, ex-atacante do Grêmio. “Darei tudo de mim para levar alegria a esses grandes torcedores de quem tanto ouvi falar enquanto uso as cores do Inter Miami e estou ansioso para me reunir com grandes amigos e jogadores. Também estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e treinadores.”

Em 2023, Suárez jogou pelo Grêmio, equipe na qual disputou 54 jogos na temporada e marcou 29 gols. Ele foi um dos destaques do time vice-campeão nacional. Foi também eleito o craque do Campeonato Brasileiro na 54ª edição do prêmio Bola de Prata.

Suárez deverá fazer sua estreia oficial em 21 de fevereiro, na abertura da Major League Soccer (MLS), no confronto com o Real Salt Lake. Mas o jogador poderá vestir a camisa do Inter Miami pela primeira vez nos amistosos previstos contra Al-Hilal e Al-Nassr, na Arábia Saudita, no mês que vem.

Messi e Suárez são melhores amigos e figuram no pódio dos maiores goleadores da história do Barcelona. Foto: Miguel Morenatti/ AP

O uruguaio de Salto iniciou a carreira no Nacional, clube pelo qual jogou entre 2005 e 2006 e conquistou um título da liga uruguaia nesse período. Suárez também teve destaque no Liverpool ao longo de quatro temporadas, vencendo a Copa da Liga Inglesa uma vez. No Atlético Madrid, ele esteve por duas temporadas, conquistando um título da LaLiga. Ele fez 133 partidas pelo Liverpool, registrando 82 gols e 46 assistências. Em Madri, foram 34 gols em 83 jogos.

Suárez é o quarto maior artilheiro do mundo em atividade, com 555 gols. Na frente dele, estão Cristiano Ronaldo, com 867 gols, seguido do novamente parceiro Messi, com 821. Para completar o pódio, o centroavante Lewandowski, ocupa a terceira posição com 660 gols.