Atual campeã da Eurocopa, a Espanha entra em campo neste domingo, dia 8, para conquistar sua primeira vitória na nova temporada da Liga das Nações da Uefa. Para isso, os comandados de Luis de la Fuente terão de superar a Suíça. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Em seu primeiro compromisso na competição, no meio de semana, o time da Espanha ficou no empate sem gols com a Sérvia. Por outro lado, os suíços perderam seu jogo inaugural para a Dinamarca, fora de casa, por 2 a 0. Isso joga ainda mais pressão para os donos da casa, que terão de superar o revés justamente contra uma das seleções mais fortes do torneio. As equipes dividem o Grupo 4.

Suíça x Espanha na Liga das Nações: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

SUÍÇA x ESPANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES:

DATA : 08/09/2024.

: 08/09/2024. HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio de Genebra (SUI).

ONDE ASSISTIR SUÍÇA x ESPANHA AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÍÇA:

SUÍÇA - Kobel; Wuthrich, Akanji e Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria e Aebischer; Rieder, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESPANHA:

ESPANHA - Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte e Grimaldo; Pedri, Zubimendi e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SUÍÇA E ESPANHA:

05/09/2024 - Dinamarca 2x0 Suíça (Liga das Nações).

- Dinamarca 2x0 (Liga das Nações). 05/09/2024 - Sérvia 0x0 Espanha (Liga das Nações).