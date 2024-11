Técnico agride e chacoalha o próprio jogador na Itália após expulsão; veja

Um lance curioso marcou a partida entre Triestina e Giana Erminio na última sexta-feira, 8, pela Série C do futebol italiano. O técnico Pep Clotet, do Triestina, ficou indignado com Raimonds Krollis, atleta da própria equipe.

Krollis, que está emprestado ao clube pelo Spezia, foi expulso do jogo após uma falta dura. Ao deixar o gramado, o jogador recebeu uma enorme bronca do treinador.

Pep Clotet pegou o atleta pelo colarinho, o empurrou e depois o chacoalhou com muita força. Veja:

PUBLICIDADE Krollis levou o cartão vermelho aos 34 minutos de partida, quando o jogo estava empatado em 0 a 0. O atleta desferiu um soco em um adversário após cruzamento na área. O Triestina acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. O treinador Pep Clotet falou sobre o episódio depois da partida.

“Acho que, em relação ao incidente com o cartão vermelho, a reação foi justificada - que a expulsão nunca deveria acontecer no futebol. Krollis está aqui por empréstimo, representando outro clube que o enviou para cá, e ele faz isso com o Triestina, com o clube que o confiou a nós e com o ele próprio”, disse.

“O que passou pela minha cabeça? Tenho um filho de oito anos que viu isto hoje. Venho de uma cultura onde este tipo de comportamento é simplesmente inaceitável. E não devemos aceitá-lo de forma alguma”, reconheceu.