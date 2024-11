Éder Militão e Rodrygo deixam jogo do Real Madrid lesionados, choram e preocupam seleção brasileira

Dois jogadores brasileiros do Real Madrid viveram momentos difíceis neste sábado, 9. O zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo sentiram lesões e deixaram o duelo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, ainda no primeiro tempo.

Éder Militão teve um problema no joelho em lance na grande área na partida deste sábado. O defensor brasileiro deixou o gramado chorando muito, de maca. Militão ficou quase um ano parado na última temporada, em razão de uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo.

Rodrygo sentiu lesão na coxa na partida contra o Osasuna neste sábado Foto: Jose Breton/AP

Rodrygo, por sua vez, ficou apenas cerca de 15 minutos em campo no jogo do Real deste sábado. O atacante sentiu uma lesão na coxa esquerda e foi substituído por Brahim Díaz. Rodrigo não conteve as lágrimas e mostrou desolação no banco de reservas.