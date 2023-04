Técnico do PSG desmente acusações de racismo feitas por ex-dirigente do Nice

EFE - O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, desmentiu o conteúdo de declarações racistas durante a sua passagem pelo Nice (na temporada de 2021-2022) atribuídas a ele pelo então diretor esportivo do clube, Julien Fournier.

O escritório do advogado de Galtier, Olivier Martin, confirmou à Agência EFE a negação, amplamente noticiada pela imprensa local, e disse que considera a possibilidade de instaurar um processo por comentários que considera “insultuosos e difamatórios” para o seu cliente.

Desde a divulgação destas acusações, a equipe jurídica também relatou que o técnico recebeu uma série de ameaças, após o seu número de celular ter sido divulgado nas redes sociais. O principal grupo de ultras do PSG, o CUP, advertiu que se os comentários racistas forem verdadeiros, é “inaceitável” que Galtier permaneça no clube.

Christophe Galtier é acusado de racismo e xenofobia por críticas ao elenco do Nice quando comandava a equipe. Foto: Eric Gaillard/ Reuters

O treinador do PSG teve de se pronunciar após a imprensa francesa vazar um suposto e-mail de Fournier dirigido à direção do clube, detalhando a atitude racista de Galtier. “Construiu uma equipe cheia de escória, só há negros, e metade da sua equipe está na mesquita na sexta-feira à tarde”, conta Fournier nessa mensagem que Galtier lhe disse durante a temporada 2021-2022.

O próprio Fournier, que deixou o Nice no final de 2022, esclareceu ao jornal “Nice Matin” que não estava por trás do vazamento, mas não negou o conteúdo do e-mail. Até agora, nem Nice nem o próprio PSG comentaram a polêmica.