The Strongest 1 x 0 Fluminense na Libertadores: assista aos melhores momentos do jogo

Visando os próximos compromissos no calendário e em posição confortável no Grupo D, o Fluminense entrou em campo, nesta quinta-feira, contra o The Strongest-BOL, pela quarta rodada, com o time reserva e acabou derrotado por 1 a 0, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A equipe brasileira sofreu o gol da derrota no começo do primeiro tempo e deu adeus aos 100% de aproveitamento da Copa Libertadores. Único titular, o goleiro Fábio, com grandes defesas, evitou uma goleada na altitude boliviana.