The Strongest x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense encara nesta quinta-feira, às 19h, na Bolívia, o The Strongest pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. A equipe carioca busca manter o 100% de aproveitamento na competição, mesmo atuando fora de casa, para garantir a vaga nas oitavas de final de forma antecipada.

A partida coloca frente a frente os dois primeiros colocados da chave. Depois de vencer o River Plate na estreia, o The Strongest perdeu para o Alianza Lima e para o próprio Fluminense, e se manteve na segunda colocação por conta do saldo de gols. Nesta quinta-feira, o time de La Paz busca fazer valer o fator casa e altitude para voltar a vencer e seguir vivo na disputa pela liderança do grupo.

Único time 100% na Copa Libertadores. Esse é o Fluminense. Com nove pontos, o time de Fernando Diniz entra em campo nesta quinta-feira podendo se garantir matematicamente nas oitavas de final. Para isso, o time brasileiro terá que vencer o The Strongest

Fluminense e The Strongest se enfrentam nesta terça-feira pela Libertadores. Foto: Arte/Estadão

na altitude de La Paz.





THE STRONGEST X FLUMINENSE

Continua após a publicidade

DATA: 25/05/2023 (quarta-feira).

25/05/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 19h.

19h. LOCAL: Estádio Hernando Siles, em La Paz na Bolívia.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV paga)

Star (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

THE STRONGEST- Guillermo Viscarra, Sául Torrez, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino e Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Gabriel Sotomayor e Michael Ortega; Jeyson Chura e Enrique Triverio. Técnico: Claudio Baggio.

Guillermo Viscarra, Sául Torrez, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino e Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Gabriel Sotomayor e Michael Ortega; Jeyson Chura e Enrique Triverio. Claudio Baggio. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Guga; André, Lima, Ganso e Arias; John Kennedy (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS