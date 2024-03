Tiago Leifert detona transmissão esportiva no Brasil: ‘A gente se contenta com muito pouco’

O apresentador e ex-Globo, Tiago Leifert, comentou de forma pessimista sobre a qualidade das transmissões esportivas no Brasil nos últimos anos. Ele, que já foi editor-chefe e apresentador do Globo Esporte SP, também trabalhou em setores do entretenimento da emissora como no The Voice Brasil e Big Brother Brasil. Leifert pediu demissão da emissora em dezembro de 2021.

Para o podcast Máquina do Esporte, Tiago Leifert, que é um grande defensor do esporte aliado ao entretenimento, falou que a experiência para os fãs do futebol é péssima no Brasil, desde o consumo na televisão, até a ida ao estádio. “A gente se contenta com muito pouco”, afirmou.

Tiago Leifert critica a transmissão esportiva no Brasil Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Ele comenta que o País se contenta com muito pouco e compara com os espetáculos da transmissão das emissoras do Estados Unidos. “Eles colocavam conteúdo bem feito e bem produzido nos intervalos”, relembrou as primeiras transmissões estrangeiras que viu. Sem mencionar a Globo, que detém grande parte de direitos de exibição de eventos esportivos no Brasil, Leifert citou o quanto as emissoras pioraram a transmissão esportiva. Além de manter um formato tradicional, sem grandes mudanças, ele observa que muitos câmeras foram cortados para diminuir os custos das transmissões. O apresentador criticou também a falta de preocupação em contratar profissionais qualificados para o ofício. “Colocam para trabalhar gente que não tem apego ao produto e não entende a história que está sendo contada”, disse.

Na entrevista, o apresentador também citou aprendizados no esporte da Globo e utilizou os conhecimentos para criticar a atuação do câmera durante a transmissão da Supercopa, no jogo do São Paulo e Palmeiras, que foi transmitido pela Globo. Para ele, a solução é treinar muito os novos profissionais. “Tenho um olhar muito crítico porque eu trabalhei lá, então tenho um olhar mais apurado para saber que aquilo estava errado”.