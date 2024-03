Dragon Ball estampa camisa de time de futebol da Bolívia; veja fotos

O esporte tem um longo histórico de encontros com o anime, principalmente da franquia Dragon Ball. Criado por Akira Toriyama, que morreu no dia 1º de março deste ano, o Dragon Ball ultrapassou as fronteiras da televisão e dos mangás e se tornou estampa de camiseta para o time Aurora, da Bolívia. A equipe boliviana foi eliminada da Libertadores pelo Botafogo.

Em post no X, a equipe divulgou as estampas da camiseta com a legenda fazendo referência ao anime. “Hoje todos juntos com as mãos para cima para fazer um genki dama celeste e acabar com o mal deste mundo”.

A cor azul celeste do clube e o brasão do time foram mantidos na camiseta. O que mudou na edição especial e limitada foi o nome Dragon Ball estampado na frente, detalhes como o protagonista Goku na etiqueta, o Dragão Shenlong e as 7 esferas na lateral do braço. O número de cada jogador foi personalizado com personagens marcantes do anime, como o Super Saiyajin, na parte interna. A edição limitada encantou tanto os entusiastas da série, quanto colecionadores de camisas de futebol.

A camiseta foi usada pela equipe no dia 10 de março, na partida contra o Jorge Wilstermann, pelo Campeonato Boliviano. Na ocasião, o jogo terminou em empate por 1 a 1. Nesta quarta-feira, o Aurora enfrenta o Nacional Potosí, novamente pelo torneio local.