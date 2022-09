Toni Kroos diz que Brasil é seu favorito para conquistar a Copa do Mundo no Catar

Não é nada comum um jogador de seleção de elite deixar seu país fora das favoritas em uma Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o experiente meia alemão Toni Kroos surpreendeu ao responder sobre qual é sua favorita à conquista no Catar. Sem pensar duas vezes, apontou o Brasil como o principal candidato no fim do ano.

Em seu podcast, Simply Luppen, o campeão mundial de 2014 foi direto na resposta. “O Brasil é meu favorito. Está ganhando tudo no momento”, afirmou o jogador, que fez questão de ressaltar o bom momento dos atletas de Tite que jogam ou jogaram com ele no Real Madrid - Casemiro se transferiu recentemente ao Manchester United. “Há três ou quatro de nossos meninos que vejo todos os dias e acho que são muito bons”, afirmou, sobre Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão. O volante seria o quarto “menino.”

Toni Kroos divide jogada com Rodrigo De Paul em clássico entre Atlético e Real. Foto: Javier Soriano/ AFP

Kroos foi um dos algozes da seleção brasileira no fatídico 7 a 1 de 2014, quando a seleção alemã calou o Mineirão com a impiedosa e até hoje dolorosa goleada sofrida pelos comandados de Felipão. Na época, a seleção europeia estava em grande fase, diferentemente de agora, que passa por reformulação, com a chegada de muitos jovens, enquanto o time de Tite enfileira vitórias.

Há alguns dias, o técnico da Espanha, Luis Enrique, colocou o Brasil ao lado da Argentina como favoritos. Jornais da Europa vêm elogiando com frequência o futebol vistoso apresentado pelo esquadrão verde e amarelo.

Ainda em seu podcast, Kroos aproveitou para deixar claro que não pretende deixar o Real Madrid mesmo após ter recebido algumas propostas. “Minha vontade é a de me aposentar defendendo as cores do Real Madrid”, garantiu o jogador, ainda sem negociar a renovação do contrato que está terminando.