Das 1899 camisas produzidas pelo Barcelona com o emblema da banda britânica Coldplay 20 foram compradas por um único torcedor. Ele gastou 8 mil euros (R$ 48 mil) no uniforme especial que uniu futebol e música graças ao patrocínio máster do Spotify ao clube espanhol. Cada camisa custa 399 euros (R$ 2.400 mil) A renda das vendas da camisa vão ser destinadas à organização da ONU que atende aos refugiados, ACNUR.

Além das camisas outros produtos foram produzidos como faixas, moletom e blusas comuns, sem ser o uniforme de jogo. Este, inclusive, vai estrear no próximo sábado, 26, contra o Real Madrid. Já a equipe feminina vai usar o uniforme com o emblema da banda pela primeira vez no dia 2 de novembro, na partida contra o Eibar.

Torcedor do Barcelona compra 20 camisas do Coldplay e gasta quase R$ 50 mil Foto: Divulgação/Instagram @fcbarc