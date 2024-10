Depois do rapper canadense Drake, e da banda Rolling Stones, outro grupo musical vai estampar a camisa do Barcelona. O Coldplay, banda mais ouvida do Spotify, patrocinador máster do clube espanhol, vai ser o próximo homenageado. O emblema da banda britânica vai ficar logo abaixo do escudo.

A estreia desta parceria vai ser no dia 26 de outubro, contra o Real Madrid. Já a equipe feminina vai usar o uniforme com a logo da banda pela primeira vez no dia 2 de novembro, na partida contra o Eibar.

Coldplay vai estampar camisa do Barcelona graças ao Spotify Foto: Divulgação/Instagram @fcbarc