Torcedores do Palmeiras invadem CT do clube para cobrar elenco após derrota para o Flamengo

Cerca de 20 membros da organizada participaram da ação. O objetivo era conversar com as lideranças do elenco e também com o técnico Abel Ferreira. Após a derrota para o Flamengo no Rio, o goleiro Weverton reconheceu a fraca atuação da equipe. “Nunca tivemos tantas derrotas”, afirmou o jogador após resultado negativo.

Dessa maneira, o Palmeiras entra pressionado no final de semana para enfrentar o Internacional, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira. Para se classificar no tempo normal, o time paulista precisa de um triunfo por três gols de diferença sobre o Flamengo. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.