Torcidas organizadas e caravanas furam bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas nas estradas do País

Publicidade

Em meio aos protestos e bloqueios de estradas do Brasil por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas por causa do resultado das eleições para presidente da República (vitória de Lula sobre Bolsonaro no último domingo), torcidas organizadas de futebol se manifestaram nesta terça-feira e exigiram estradas livres para seus comboios a outras cidades e Estados. Com a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, ônibus e caravanas começam a se deslocar pelas estradas nacionais em direção aos estádios mandantes.

Duas torcidas se manifestaram com mais ímpeto nas redes sociais: a Império Alviverde, do Coritiba, e a Galoucura, do Atlético-MG. Ambos os times jogam fora de casa neste meio de semana, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, respectivamente. Os atleticanos estão a caminho do Morumbi para enfrentar o São Paulo nesta terça.

Leia também Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo conhecem seus grupos no Paulistão 2023; veja sorteio

Torcida organizada do Atlético-MG fura bloqueio nas estradas de Minas Gerais. Foto: Reprodução

Na BR-381, próximo à cidade de Belo Horizonte, vídeos gravados por membros da torcida organizada do Atlético-MG registram a comemoração após derrubarem os bloqueios de caminhoneiros na estrada que vai em direção à cidade de São Paulo. Eles “furaram” as barricadas que os manifestantes faziam. Na região, pneus em chamas e obstáculos foram colocados para inviabilizar o tráfego de veículos.

“Nós vamos apagar tudo. Pode passar todo mundo. Nós vamos ver o jogo do Galo”, diz um dos torcedores no vídeo. O Atlético-MG enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi. “Se precisar da ‘tropa do fura-bloqueio’, chama a Galoucura”, afirmou Josimar Júnior, presidente da torcida organizada em um dos vídeos. Além disso, um “disk-bloqueio” foi criado pela Galoucura. “Viu algum bloqueio em estradas de Minas Gerais? Nos chame!”

aonde o Galo for jogar, a Galoucura estará. pic.twitter.com/qpz0Qebs7f — J (@joaobarros_13) November 1, 2022

Por parte da Império Alviverde, houve apenas um posicionamento nas redes sociais a respeito dos bloqueios. Em resposta ao vídeo da Galoucura, a torcida organizada do Coritiba afirmou que “a ‘tropa’ irá avançar”, apesar dos bloqueios. O Coritiba enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, às 19h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

Ao Estadão, a Império afirmou que ainda não iniciou a viagem até o Rio Grande do Sul, mas que os bloqueios não serão um problema. “Iniciaremos o trajeto à 00h. Caso haja algum bloqueio nas estradas, iremos pedir, gentilmente, que ele seja retirado.” Existe a expectativa de que os bloqueios sejam desarmados após discurso do presidente da República Jair Bolsonaro sobre o assunto. Bolsonaro não falou com a nação após os resultados das urnas.