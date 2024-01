Torino x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Estádio Olímpico Grande Torino recebe o confronto entre Torino e Napoli neste domingo, dia 7, às 11h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa ocupam o décimo lugar, com apenas seis vitórias e 24 pontos somados na competição, e sonham com uma vitória para se afastar do meio da tabela.

Atual campeão nacional, o time treinado por Walter Mazzarri está um pouco acima na classificação, apesar da temporada decepcionante. A equipe ocupa a oitava posição, com 28 pontos. O retrospecto é de oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

TORINO X NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 07/01 (domingo).

07/01 (domingo). HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

11h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim (ITA).

ONDE ASSISTIR TORINO X NAPOLI AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE TORINO E NAPOLI

TORINO: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno e Ricardo Rodríguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic e Lazaro; Duván Zapata e Sanabria. Técnico: Ivan Jurić.

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno e Ricardo Rodríguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic e Lazaro; Duván Zapata e Sanabria. Ivan Jurić. NAPOLI: Gollini; Di Lorenzi; Rrahmani, Juan Jesus e Mário Rui; Lobotka, Cajuste e Zielinski; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TORINO E NAPOLI