Futebol feminino: Troféu da Copa do Mundo é exibido no Cristo Redentor; confira imagens

O troféu da Copa do Mundo Feminina é do Brasil — pelo menos até esta quinta-feira. A taça original, que será entregue pela Fifa à seleção campeã no meio do ano, foi exibida em frente ao Cristo Redentor no início da manhã desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Um dos maiores símbolos do País, o monumento no alto do Morro do Corcovado foi o local escolhido para registrar a chegada do troféu durante o Tour da Taça.

A passagem pelo Brasil, porém, será rápida. O troféu ficará no País até esta quinta-feira, mas o público em geral só teve a chance de posar para fotos no alto do Corcovado na manhã desta quarta — a taça, agora, ficará restrita a eventos fechados. O Estadão acaba de publicar uma entrevista com a treinadora a seleção brasileira, Pia Sundhage, uma sueca que mora no Rio há quatro anos. Nessa entrevista, ela fala de tudo, de Marta, da falta de estrutura e de organização e de sua vida na cidade carioca.

Taça da Copa do Mundo Feminina fica no Brasil até esta quinta-feira. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O Tour da Taça acontece pelos 32 países que disputarão o Mundial. Do Rio, o troféu irá para Buenos Aires, na Argentina. Antes, passou por Abuja (Nigéria), Lusaka (Zâmbia), Joanesburgo (África do Sul), Rabat (Marrocos), Xangai (China), Hanói (Vietnã), Manila (Filipinas), Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão).

A Copa do Mundo Feminina será organizada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho. Na primeira fase, o Brasil jogará com Panamá, França e Jamaica. A seleção brasileira vai em busca de seu primeiro título.

A sueca Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina, compareceu ao evento de exibição do troféu da Copa do Mundo. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O Brasil também vive a expectativa de sediar o próximo Mundial, em 2027. A CBF lançou a candidatura oficial do País este mês, durante o Congresso da Fifa, realizado em Ruanda. O governo federal é parceiro da iniciativa.

Presente no Corcovado para o Tour da Taça, a ex-jogadora da seleção Formiga disse estar torcendo para que a competição venha para o País. “Estou torcendo muito que o Brasil realmente abrace essa oportunidade de trazer a Copa pra cá. Não é só um sonho meu, mas de muitas outras meninas. Estar próximo de nosso torcedor é maravilhoso, assim como foi a Olimpíada aqui, então eu espero que todos que estejam envolvidos tenham um empenho 100% para que realmente vire realidade”, afirmou. A definição da sede deverá acontecer no próximo ano.

Momento em que o troféu da Copa do Mundo Feminina é exibido no Rio

Estava planejado para que o troféu continuasse no Rio nesta quinta-feira, mas um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez com que ele passasse em Brasília antes de continuar seu trajeto pelo mundo.

“A Prefeitura do Rio informa que a ida da taça da Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino ao Palácio da Cidade, prevista para a manhã de quinta-feira (30/03), está cancelada. Após um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito Eduardo Paes concordou com a transferência do evento para Brasília com o objetivo principal de contribuir ainda mais para a valorização da modalidade no país”, diz nota enviada à imprensa.