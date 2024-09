Ucrânia x Albânia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Liga das Nações, torneio de seleções do qual participam os integrantes da federação europeia, começou nesta quinta-feira. Na segunda divisão do torneio, as equipes brigam entre si para tentar um lugar novamente na primeira divisão. No grupo A, estão República Checa, Geórgia, Ucrânia e Albânia. As duas últimas se enfrentam neste sábado, na República Checa, pela estreia no campeonato, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Tanto Ucrânia quanto Albânia tiveram resultados semelhantes na Eurocopa, há algumas semanas — ambas caíram na fase de grupos. A seleção ucraniana terminou em último no grupo E, que continha Romênia, Eslováquia e Bélgica. Todas as seleções terminaram empatas em número de pontos, já que as quatro conseguiram apenas uma vitória naquela etapa. A Ucrânia, porém, teve o pior saldo de gols e foi eliminada cedo.

Veja onde assistir ao jogo entre Ucrânia e Albânia pela Liga das Nações Foto: Arte/Estadão

A Albânia também ficou em último em seu grupo — o B, que tinha Espanha, Itália e Croácia. Ao contrário dos ucranianos, porém, os albaneses não conseguiram nenhuma vitória. Com duas derrotas e um empate com a Croácia, a seleção albanesa fez somente um ponto, enquanto via uma Espanha invicta avançar até a final e, enfim, a vitória.

UCRÂNIA X ALBÂNIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 07/09/2024

07/09/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Epet Arena, em Praga (CHE)

ONDE ASSISTIR A UCRÂNIA X ALBÂNIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UCRÂNIA

UCRÂNIA: Trubin (Lunin); Konoplya, Matviyenko, Zabarnyi e Mykolenko; Zinchenko e Stepanenko; Mudryk, Tsygankov e Sudakov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALBÂNIA

ALBÂNIA: Strakosha; Hysaj, Ismaijli, Kumbulla e Mitaj; Asllani, Laci e Ramadani; Asani, Bajrami e Manj. Técnico: Sylvinho.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UCRÂNIA X ALBÂNIA