Ucrânia x Itália: onde assistir, horário e escalações das equipes

A Ucrânia recebe a Itália nesta segunda-feira, dia 20, às 16h45 (horário de Brasília) na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha. Enquanto a maioria dos jogos da última rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024 é apenas para cumprir tabela, este concentra emoções. As duas seleções disputam diretamente a vaga para se classificar em segundo lugar no Grupo C.

A Ucrânia terá o primeiro jogo desta Data Fifa. A equipe teve descanso na 9ª rodada, mas acompanhou a Itália golear Macedônia do Norte, o que fez os italianos superarem os ucranianos na tabela. Agora, a Ucrânia depende apenas de si. A última partida do time foi a vitória por 3 a 1 contra Malta. Diante da Itália, na 6ª rodada, a equipe do Leste Europeu foi derrotada por 2 a 1.

Os italianos estão embalados após a última vitória. A atual campeã da Eurocopa teve campanha irregular, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, para poder defender o título no torneio, precisa apenas de um empate simples com a Ucrânia. Entretanto, o histórico aponta que a Itália nunca perdeu para a seleção ucraniana, foram sete vitórias e dois empates.

Ucrânia e Itália decidem vaga na Eurocopa 2024 nesta segunda-feira. Foto: Arte/Estadão

UCRÂNIA X ITÁLIA: TUDO SOBRE O JOGO PELA ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 20/11 (segunda-feira).

: 20/11 (segunda-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha

ONDE ASSISTIR UCRÂNIA X ITÁLIA AO VIVO

SporTV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UCRÂNIA

Trubin, Dubinchak, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko; Zynchenko, Sydorchuk e Sudakov; Mudryk, Danylo Sikan e Yaremchuk . Técnico: Serhiy Rebrov.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ITÁLIA

Trubin, Donnarumma, Darmian, Gatti, Acerbi e Dimarco; Barella, Jorginho e Bonnaventura; Beraldi, Raspadori e Chiesa. Técnico: Luciano Spalletti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UCRÂNIA E ITÁLIA