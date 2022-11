Uruguai desembarca no Catar sem saber se poderá contar com Cavani e Ronald Araújo

Publicidade

A seleção do Uruguai desembarcou, neste sábado, em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo. O time do técnico Diego Alonso vai realizar seis treinamentos até a estreia, prevista para quinta-feira, contra a Coreia do Sul, em duelo válido pelo Grupo H, que também reúne Portugal e Gana.

Dos 26 jogadores convocados, apenas o goleiro Sebastián Sosa não está com o grupo no Catar, liberado para acompanhar o enterro de sua mãe, morta na quinta-feira passada.

Alonso espera solucionar dois problemas até o primeiro jogo do Mundial. O experiente atacante Edinson Cavani convive com problemas no tornozelo direito, que o acompanharam durante boa parte da temporada disputada pelo Valência.

Cavani convive com problemas no tornozelo direito na temporada. Foto: Hassan Ammar/AP

Outra dúvida do treinador uruguaio é com relação ao aproveitamento do zagueiro Ronald Araujo, que busca melhor condicionamento após ser submetido a uma cirurgia em um músculo da perna direita, em 28 de setembro.

Depois do jogo com a Coreia, o Uruguai volta a atuar na primeira fase do Mundial frente a Portugal, di 28, e fecha sua participação na chave em 3 de dezembro, diante de Gana.