Uruguai x Cuba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Uruguai e Cuba se enfrentam hoje, dia 20, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo amistoso. O confronto ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Jogando em casa, a equipe Celeste faz o seu segundo jogo sob o comando de Marcelo Bielsa. Após uma goleada sobre a Nicarágua, o time busca manter a fase positiva. Já Cuba perdeu a última partida que disputou, levando 3 a 0 do Chile durante jogo amistoso.

Uruguai e Cuba: saiba onde assistir o amistoso internacional Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Montevidéu, Uruguai.

: Montevidéu, Uruguai. ESTÁDIO : Centenário.

: Centenário. DATA : 20 de junho de 2023.

: 20 de junho de 2023. HORÁRIO: 20:30(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Continua após a publicidade

URUGUAI : Santiago Mele; Guilhermo Varela, Bruno Méndez, Maurício Lemos e Matias Viña; Matías Vecino, Facundo Torres, Felipe Carballo, facundo Perllistri; Diego Rossi e Agustin Cannobbio. Técnico : Marcelo Bielsa.

: Santiago Mele; Guilhermo Varela, Bruno Méndez, Maurício Lemos e Matias Viña; Matías Vecino, Facundo Torres, Felipe Carballo, facundo Perllistri; Diego Rossi e Agustin Cannobbio. : Marcelo Bielsa. CUBA: Sandy Sanchez; Modesto Mendez, Cavafe, Dariel Morejon e Yosel Piedra; Greibel Palma, Arichel Hernandez e Yunior Perez; Yasniel Matos, Luis Paradela e Aldair Ruiz. Técnico: Pablo Elier Sánchez.

ÚLTIMOS RESULTADOS