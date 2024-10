Depois de mais de um mês fora de São Januário, o Vasco volta ao seu ‘caldeirão’ pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, enfrenta o Juventude para se reencontrar com a vitória e seguir sonhando com o G-6, zona de classificação à Libertadores. Os gaúchos também miram reabilitação nesta 29ª rodada para seguir com vantagem para a zona de rebaixamento.

PUBLICIDADE O último jogo do Vasco em seu estádio pelo Brasileirão foi em 26 de agosto, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1. No dia 29, reencontrou o adversário, mas pela Copa do Brasil, vencendo pelo mesmo placar. Depois, não jogou no local em nenhuma competição. Neste meio tempo, venceu o Vitória, por 1 a 0, e empatou com o Flamengo por 1 a 1 como visitante. Foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, mas mandou o jogo em Brasília (DF). Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG). Com isso, soma 36 pontos na zona intermediária da tabela.

Vasco x Juventude no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

No meio de semana, o Vasco perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, em Belo Horizonte (MG). O desafio do técnico Rafael Paiva é manter a confiança dos jogadores para se reabilitar no Brasileirão. Como o jogo de volta com os mineiros é só em 19 de outubro, deve escalar o que tem de melhor.

Na partida pela Copa do Brasil, o Vasco teve um ponto muito positivo e outro muito negativo. O meia Philippe Coutinho fez sua melhor atuação, foi coroado com um gol e deve seguir como titular. Na defesa, porém, Léo voltou a ser criticado após falhas nos dois gols, principalmente no segundo. Com isso, João Victor pode voltar ao time, formando o setor com Maicon.

Certo mesmo é que o volante Mateus Carvalho é desfalque por expulsão e Sforza aparece como substituto natural. Paulinho, Adson e Guilherme Estrella seguem no departamento médico. Jair até foi relacionado no jogo em Minas Gerais, mas não jogou e seu retorno ainda é incerto.

Paiva ressaltou a importância do duelo e pediu agressividade ao time. “O Juventude é uma final para nós porque precisamos dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo contra o São Paulo ainda antes de pensar no Atlético-MG de novo. Temos jogado no limite do erro e tentado ser mais agressivo. Vamos continuar dessa forma.”

O Juventude, focado apenas no Brasileirão, também quer reencontrar a vitória. Nas duas últimas rodadas, perdeu para o Vitória, por 1 a 0, fora de casa, e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em casa. Fora de Caxias do Sul (RS), o jejum é de três jogos. Antes do Vitória, perdeu para o Atlético-GO, por 2 a 1, e empatou sem gols com o Cuiabá. Com isso, tem 33 pontos, ainda preocupado com a zona de rebaixamento.

O técnico Jair Ventura, que volta de suspensão, tem alguns problemas. O setor de marcação no meio-campo é o grande problema, pois os volantes Ronaldo, titular, e Thiaguinho, substituto imediato, estão lesionados. Os favoritos são Luís Oyama e Dudu Vieira, que disputam a vaga.

Na parte de criação, o veterano Nenê foi liberado para resolver problemas pessoais e Jean Carlos está em fase final de recuperação. Assim, Luis Mandaca aparece como opção. A boa notícia é que o zagueiro Zé Marcos e o atacante Lucas Barbosa retornam de suspensão e serão titulares. No setor ofensivo, Erick Farias, recuperado de lesão, foi relacionado e, se for titular, entra no lugar de Edson Carioca.

VASCO x JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 05/10/2024.

: 05/10/2024. HORÁRIO : 21 horas (horário de Brasília).

: 21 horas (horário de Brasília). LOCAL: São Januário.

ONDE ASSISTIR VASCO x JUVENTUDE AO VIVO: