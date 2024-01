Vasco x Madureira: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Madureira nesta quinta-feira, 25, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Depois de atuar com a equipe alternativa contra o Sampaio Corrêa-RJ – empate por 3 a 3 – por causa de amistoso simultâneo com os titulares contra o Deportivo Maldonado, a equipe volta a campo para entrar na briga pelas primeiras posições do Estadual. A partida acontece em São Januário, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Madureira, por sua vez, chega para o confronto depois de vencer o Audax Rio na última rodada, por 1 a 0. Na estreia, encarou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, mas foi derrotado por 1 a 0. A equipe ocupa a sétima na tabela do Campeonato Carioca.

Vasco e Madureira se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Foto: Arte/ Estadão

VASCO X MADUREIRA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 25/01 (quarta-feira).

: 25/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VASCO X MADUREIRA AO VIVO

SBT (TV aberta);

SporTV (TV fechada);

CazéTV (streaming);

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulinho, Jair, Paulo Henrique e Lucas Piton; Payet, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MADUREIRA

MADUREIRA: Willis Mota; Almir Sóta, Marcão, Arthur Lourenço e Evandro; Matheus Lira e Arthur; Pablo Pardal, Patrick Vieira e Arthur Martins; Borges. Técnico: Daniel Neri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E MADUREIRA

21/01 - Sampaio Corrêa-RJ 3 x 3 Vasco - Campeonato Carioca.

- Campeonato Carioca. 20/01 - Madureira 1 x 0 Audax Rio - Campeonato Carioca.