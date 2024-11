Veja como ficam as chances de título do Palmeiras após a vitória sobre o Grêmio

O Palmeiras continua sonhando com o título do Campeonato Brasileiro desta temporada. Na última sexta-feira, 8, o time de Abel Ferreira superou o Grêmio pelo placar de 1 a 0, com gol de Estêvão, no Allianz Parque. O duelo foi válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

A equipe alviverde, que está na vice-liderança, chegou aos 64 pontos na tabela. O Botafogo é o líder, com 67 pontos. O time carioca ainda joga na rodada, neste sábado, 9, contra o Cuiabá, no estádio Nilton Santos.

Estêvão em ação na partida contra o Grêmio no Allianz Parque Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PUBLICIDADE Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras chegou a 20% de chances de título após o triunfo sobre o Grêmio. O Botafogo tem 76,3% de probabilidade. O Fortaleza, terceiro colocado, aparece com 2,8% de chances. Ao término da rodada anterior, o Palmeiras tinha 10,6% de chances de título, de acordo com dados da UFMG. O Botafogo detinha 85,3% de chances de erguer o troféu.

Flamengo, Internacional e São Paulo são as outras equipes que ainda possuem chances matemáticas de conquistar o título do Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira falou sobre a briga pelo título depois do resultado positivo diante do Grêmio.

“Odeio perder, é minha forma de ser e estar, mas reconheço quando... Sabem quantos pontos tínhamos no ano passado e temos neste ano? Temos dois pontos a mais. Não custa nada reconhecer... São cinco a mais? Não custa nada reconhecer que estamos no nosso padrão e até melhores. Temos de dar os parabéns a quem tem um desempenho fora da curva. O Botafogo é muito bem construído, com excelente treinador, tem tido um desempenho espetacular, não me custa reconhecer isso”, afirmou o técnico palmeirense.

Chances de título de acordo com a UFMG:

Botafogo - 76,3%

Palmeiras - 20%

Fortaleza - 2,8%

Flamengo - 0,57%

Internacional - 0,25%

São Paulo - 0,067%