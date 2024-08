Endrick no banco e trio de ataque inédito: veja escalação para estreia do Real Madrid na temporada

O Real Madrid já tem sua primeira escalação oficial da temporada definida. O compromisso que abre a temporada europeia para o clube espanhol é diante da Atalanta pela Supercopa da Europa, partida que reúne o campeão da Liga dos Campeões da última temporada com o campeão da Liga Europa do mesmo ano.

PUBLICIDADE O Real conseguiu a classificação depois de bater o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 2x0, enquanto o time italiano venceu seu campeonato ao atropelar o Bayer Leverkusen por 3x0. Para os torcedores que aguardavam a entrada de Endrick como titular na partida, ainda não será dessa vez. A jovem promessa brasileira de 18 anos começará o duelo no banco de reservas. Por outro lado, o time terá um trio de ataque inédito para a final.

Endrick atuando pelo Real Madrid diante do Milan em jogo de pré-temporada Foto: Reprodução/Twitter via @realmadrid

O técnico Carlo Ancelotti escalou o time na formação 4-3-3 o trio ofensivo será formado por Vini Jr., Kylian Mbappé e Rodrygo. O francês foi a principal contratação merengue para a temporada e terá seus primeiros minutos com a camisa do Real, já que não participou de nenhum dos jogos de pré temporada do clube. No total, foram apenas cinco sessões de treinamento com o restante do elenco.

Comparando o atual time que vai enfrentar a Atalanta e o time que venceu o Borussia na final no mês de junho, são três mudanças feitas por Ancelotti na escalação. Na defesa, Nacho sai e Militão será o titular nesta final, enquanto o meio teve Camavinga e Kross, que deram lugar a Tchouaméni e o próprio Mbappé no ataque, o que configura a mudança de formação.

Vale lembrar que Joselú, Nacho Fernandez e Toni Kross não estão mais no clube. Os dois primeiros foram negociados e o alemão anunciou aposentadoria após a última temporada.

Outro desfalque certo é o meia francês Camavinga, que teve lesão ligamentar do joelho confirmada após um choque que teve com o companheiro de time Tchouaméni no treino de véspera da decisão da Supercopa. A expectativa é que ele fique fora por dois meses

Por isso, a escalação inicial do Real Madrid será: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vinicius Jr., Mbappé e Rodrygo.