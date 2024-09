Veja os memes da eliminação do São Paulo e de Rogério Ceni na Copa do Brasil

O sonho do bicampeonato do São Paulo na Copa do Brasil chegou ao fim. E sem o bi chegou ao fim também a “soberba” que sustentava boa parte dos memes bem-humorados do tricolor paulista após o título no ano passado. Na noite desta quinta-feira, 12, a equipe de Luís Zubeldía ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG e foi eliminada depois de perder o jogo de ida por 1 a 0.

A escalação de Liziero no time titular chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais antes da bola rolar. E depois do apito final, a atuação realmente não convenceu, assim como Luciano, adorado por parte dos torcedores do tricolor do MorumBis, que perdeu boa chance de balançar as redes no segundo tempo.

Atlético-MG x São Paulo pela Copa do Brasil 2024 na Arena MRV Foto: Pedro Souza / Atlético

PUBLICIDADE Mas muitos dos memes feitos para zoar o São Paulo na internet após a eliminação tinham um elemento em comum — e que não estava em Belo Horizonte acompanhando a partida. Ídolo no clube e ex-treinador da equipe, Rogério Ceni é constantemente usado nas postagens bem-humoradas sobre a equipe, e na noite desta quinta também caiu nas quartas da Copa do Brasil com o Bahia. Mais que isso, o técnico do time baiano aumentou um tabu negativo que tem na carreira contra o rubro-negro carioca. São 14 duelos entre Ceni e o clube do Rio de Janeiro desde que ele começou a carreira como treinador e nenhuma vitória até agora. Aliás, nenhum ponto somado: 14 derrotas e 0% de aproveitamento.

É claro que a marca também foi motivo de zoação após a rodada de Copa. O Bahia tentava sua primeira vaga nas semifinais da competição e perdeu por 1 a 0 com gol de Arrascaeta. No placar agregado, 2 a 0 para os cariocas.