Veja provável escalação da seleção brasileira de Dorival para enfrentar o Uruguai nas eliminatórias

Segundo o site GE, o técnico Dorival Júnior fez testes na equipe no treinamento do último domingo, 17, no estádio Barradão, em Salvador. André, por exemplo, realizou trabalhos de saída de bola. Já Luiz Henrique foi colocado mais centralizado em alguns momentos da atividade. No entanto, a presença de Danilo deve ser a única alteração na escalação para esta terça.

O Brasil deve enfrentar o Uruguai da seguinte forma: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.