O pênalti perdido por Vinicius Junior na noite desta última quinta-feira, 14, no empate em 1 a 1 entre Brasil e Venezuela na última quinta-feira, 14, pelas Eliminatórias da Copa, escancarou um problema maior do atacante pela seleção: a falta de gols. O jogador ainda não marcou nesta edição da competição, e a última vez que colocou uma bola na rede em Eliminatórias foi em 2022. Para efeitos de comparação, Neymar, que jogou apenas quatro partidas este ano, tem dois gols.

Em 36 partidas com a camisa da seleção Vini Jr tem apenas cinco gols e cinco assistências, somando a Copa do Mundo de 2022, as Copas Américas de 2021 e 2024, as Eliminatórias para as Copas de 2022 e 2024, e amistosos.

Vini Jr. segue calvário na seleção e tem menos gols até que Neymar nas Eliminatórias Foto: Federico Parra/FEDERICO PARRA