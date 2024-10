Veja quem herdou a camisa 7 de Vini Jr. na seleção

O Brasil está em quinto na competição, com 10 pontos. Até o momento são 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, em uma campanha decepcionante até aqui. A seleção está empatada em número de pontos com a Venezuela, sexta colocada, e apenas com 1 a mais do que Paraguai e Bolívia que ocupam a 7ª e 8ª posições, respectivamente, com 9 pontos.

O Brasil enfrenta o Chile na próxima quinta-feira, às 21h, no estádio Nacional de Santiago, no Chile e o Peru, na próxima terça-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.