VÍDEO: Touro invade campo de rúgbi na França e assusta jogadores

No Brasil e na América Latina, é muito comum ver cachorros, ou até gatos, invadindo os gramados do futebol, mas e quando são outros animais, bem maiores? Em uma partida da Superliga de rúgbi deste sábado, dia 6, disputada no Stade Gilbert Brutu, na França, um touro resolveu dar as caras e dividiu o campo com os jogadores de Catalans Dragons e St. Helens ao se soltar de um desfile promovido pelos donos da casa.

Provavelmente ansioso com toda a movimentação, o animal correu em campo e chegou a ‘ameaçar’ os que apareceram em seu caminho, mas sem atacá-los diretamente. Apesar de alguns atletas vestirem vermelho e haver a lenda do ‘ódio’ do animal pela cor, não foi o motivo da perseguição, visto que esse mito comportamental já foi desmentido.

Yes, that is a fully grown Bull running loose at Catalan Dragons’ game last night. pic.twitter.com/TEw3xkc8SG — HLTCO (@HLTCO) May 6, 2023

No fim, tudo não passou de um grande susto. Nenhum dos presentes se feriu gravemente e a única pessoa que se machucou foi um homem que tentou segurar o touro. Incapaz de ‘medir forças’ com o animal, ele acabou sendo arrastado por alguns metros, mas não ficou ferido mais seriamente. Após dar algumas voltas pelo campo, o bovino voltou ao local do desfile e foi contido.

Os supersticiosos podem dizer que o fato curioso ajudou os Dragons, pois eles venceram o jogo por 24 a 12, resultado muito importante para as ambições do time no campeonato. Com o triunfo, eles subiram ao quarto lugar e ficam em posição confortável na briga pelos playoffs. A distância para o segundo colocado, Wigan Warriors, é de apenas dois pontos.

Os dois melhores da fase classificatória avançam direto às semifinais e o primeiro ganha o shield de campeão do turno, troféu esse que os St. Helens, derrotados pelos Dragons, colecionam, além de serem os maiores vencedores da competição. Em resumo, mesmo com o susto, foi um ótimo dia para a equipe e o ‘touro da sorte’.