O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira para falar da preparação do Real Madrid visando o duelo com o Stuttgart, pela Champions League, e aproveitou a oportunidade para sair em defesa do atacante Vinícius Júnior. No sábado, o jogador fez o gesto de silêncio para a torcida do Real Sociedad após balançar as redes na casa do adversário, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

“É normal que ele coloque o dedo na boca por tudo o que está acontecendo”, disse o treinador que logo lembrou a perseguição que o brasileiro vem recebendo no futebol espanhol com seguidos insultos racistas. “Ninguém suporta, nem eu. Acho que fazem isto com ele porque é um perigo em nível esportivo. Eles (torcedores) tentam desestabilizá-lo no jogo”.

Na partida em que o Real Madrid superou o Real Sociedad por 2 a 0, o atleta revelado pelo Flamengo inaugurou o marcador e fez o gesto que criou polêmica (se dirigiu aos torcedores colocando o dedo sobre a boca). “É uma reação a uma ação muito feia que já aconteceu várias vezes. Há sempre muitos insultos contra ele. Ninguém aguenta. É normal que ele coloque o dedo na boca por causa de tudo que está acontecendo. O que vem ocorrendo nesses anos todos não pode ser tolerado”, disse o comandante.

Real Madrid's Vinicius Junior celebrates after scoring the opening goal with a penalty kick during a Spanish La Liga soccer match between Real Sociedad and Real Madrid at the Reale Arena in San Sebastian, Spain, Saturday, Sept. 14, 2024. (AP Photo/Miguel Oses) Foto: Miguel Oses/AP

Ancelotti não foi o único que saiu em defesa de Vini Jr. Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, também defendeu seu companheiro. "Nós vemos e ouvimos os insultos contra ele. Não o deixam tranquilo e quando alguém é picado, sangra. É normal responder com determinados gestos. Todos temos claro o tema Vinícius e a opinião sobre qualquer insulto a uma pessoa de cor. O tema está claro. Fazem falta protocolos mais duros", afirma. No início desta temporada, a reportagem do Estadão apurou que o atacante recebeu uma proposta bilionária do mundo saudita. Ao brasileiro, foi oferecido um contrato de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) por cinco anos para defender o Al Ahli. Ele também se tornaria embaixador do país do Oriente Médio. A negociação é liderada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), controlado pelo próprio governo.

A ideia do estafe do atacante é de terminar esta temporada no Real Madrid e, no começo da próxima, refletir a respeito da proposta, se faz sentido para ele, sua família e ambições na carreira. Uma vitória na Bola de Ouro facilitaria a ida para a Ásia, já que ele entende que somente na Europa conseguiria vencer a premiação de melhor jogador do mundo – desde que a revista France Football criou a premiação, nenhum atleta de fora do Velho Continente levou o prêmio.

O Real Madrid encara o Sttutgart nesta terça-feira, 17, pela primeira partida da temporada 2024/2025 da Champions League. Atual campeão, o clube espanhol estreia no Santiago Bernabéu e vai em busca da 16ª conquista neste ano.